Артема Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за инцидент с журналистом

На нападающего наложен штраф в размере 50 тыс. рублей

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать нападающего московского "Локомотива" Артема Дзюбу на два матча условно. Об этом журналистам заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

"КДК РФС решил дисквалифицировать Дзюбу на два матча условно и назначить штраф в 50 тыс. рублей. Испытательный срок рассчитан до конца сезона-2023/24. Дзюба может обжаловать только штраф", - сказал Григорьянц.

В субботу "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" со счетом 1:1 в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги. Дзюба пропустил игру из-за повреждения. После матча Бородин спросил у нападающего, не обидно ли ему было слышать от тренера Игоря Шалимова, что он не забьет больше двух мячей с игры в осенней части чемпионата России. Нападающий грубо ответил представителю СМИ. Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных после произошедшего в разговоре с журналистами отметил, что руководство клуба не считает необходимым применять санкции к нападающему после этой ситуации.

Корреспондент портала "РБ Спорт" Виталий Бородин заявил, что не воспринял ответ Дзюбы как оскорбление.

Дзюбе 22 августа исполнится 35 лет. Игроком "Локомотива" он стал 8 февраля, в прошлом сезоне нападающий провел в составе железнодорожников 13 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 4 играх, отметившись 1 забитым мячом. Контракт форварда с "Локомотивом" рассчитан до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.