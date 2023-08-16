16 августа, 12:32
Футбол в России

Тренера "Химок" Талалаева дисквалифицировали на один матч за нецензурную брань

Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
Главный тренер "Химок" Андрей Талалаев
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

На Андрея Талалаева также наложили штраф в размере 100 тыс. рублей

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера подмосковных "Химок" Андрея Талалаева на один матч за нецензурную брань в общении с официальными лицами. Об этом журналистам заявил глава комитета Артур Григорьянц.

Талалаев был удален в домашнем матче 5-го тура Мелбет - Первой лиги с московской "Родиной" (2:0) после высказывания в адрес арбитра Яна Бобровского.

"Мы также рассматривали удаление главного тренера "Химок" Андрея Талалаева за демонстративное несогласие и оскорбительнейшие слова, - сказал Григорьянц. - Он приехал сам на заседание, участвовал очно, приезжал арбитр Бобровский. Прямого оскорбления не было в адрес судьи, но была ненормативная лексика в общении с официальными лицами. Талалаев дисквалифицирован на один матч и еще один - условно".

Также Талалаев должен выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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