Чернышенко: российские спортсмены уверенно поддерживают соревновательную активность

Сборная России заняла первое место в медальном зачете Игр стран СНГ, прошедших в Белоруссии, в конце этой недели в Екатеринбурге стартует Международный фестиваль университетского спорта

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Международная спортивная жизнь российских спортсменов продолжается, они уверенно поддерживают соревновательную активность. Об этом во время совещания президента России Владимира Путина с правительством рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Российские спортсмены заняли первое место в неофициальном общекомандном зачете на II Играх стран СНГ, - сказал Чернышенко. - Именно по вашей инициативе советом глав государств СНГ было поддержано предложение по их проведению. Участниками Игр стали порядка 4 тыс. спортсменов из 9 стран СНГ и 13 дружественных государств. Уже в эти выходные в Екатеринбурге стартует Международный фестиваль университетского спорта, в нем примут участие команды из 36 стран, включая страны ШОС, БРИКС и СНГ. С уверенностью можно сказать, что международная спортивная жизнь продолжается, российские спортсмены поддерживают соревновательную активность".

Игры стран СНГ прошли в Белоруссии с 4 по 13 августа. Сборная России стала первой в медальном зачете соревнований, завоевав 288 наград (149 золотых, 89 серебряных, 50 бронзовых).

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Соревнования состоятся по 14 видам спорта, будет разыграно 197 комплектов медалей.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.