Чернышенко заявил, что более 3 млн детей занимаются в спортивных школах и секциях

Вице-премьер отметил, что сегодня действует 5 005 организаций, за которыми закреплены 52 403 объекта, в этих организациях занимаются 3 млн 200 тыс. спортсменов и работают более 96 тыс. тренеров

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Более 3 млн человек занимаются в организациях детско-юношеского спорта в России. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента страны Владимира Путина с правительством.

"В результате решений на Госсовете по спорту внесены изменения в федеральное законодательство о физкультуре, спорте и образовании, направленные на их гармонизацию, они вступают в силу с 1 сентября. Прежде всего, тренеры получают статус педагогического работника с соответствующими социальными гарантиями: рост заработной платы, увеличение продолжительности ежегодного отпуска и упрощение процедуры аттестации. Спортсмены получают более комфортные условия для занятий и тренировок, совершенствуется нормативно-правовая база: утверждены 193 нормативно-правовых акта и 153 приказа, формируется единая информационная система управления спортивными школами с ее последующей интеграцией в ГИС Спорт. Правительство совместно с субъектами завершает работу", - сказал Чернышенко.

Вице-премьер также рассказал о процессе внедрения системы сопровождения регионов: "Министерство спорта России и координационный центр правительства внедрили цифровую систему сопровождения регионов, к ней подключены представители всех ведомств, благодаря этому мы видим ситуацию по каждой спортивной школе и каждому тренеру-преподавателю. Через лицензирование мы провели аудит всей системы детско-юношеского спорта. Сегодня действует 5 005 организаций, за которыми закреплены 52 403 объекта, в этих организациях занимаются 3 млн 200 тыс. спортсменов и работают более 96 тыс. тренеров, они уже переведены на должность "тренер-преподаватель" или работают по совместительству. 4 263 организации уже получили бессрочные лицензии, эта работа будет завершена до 30 августа, вопрос на контроле у Минспорта России и глав субъектов. Одними из первых процедуру лицензирования завершили Воронежская, Калужская, Курганская, Сахалинская области и Чеченская Республика. Организации в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а их 136, продолжат работу по временным лицензиям до 1 января 2026 года".

"Для нас было важно уйти от формального подхода получения лицензий, обеспечив рост заработных плат тренеров-преподавателей, создание более комфортных условий для учебно-тренировочного процесса. Этот результат есть уже в 67 регионах, среди которых Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Москва, Камчатский край и другие, также регионы также провели большую работу по приведению в нормативное состояние объектов спорта, направив финансирование на реконструкцию и ремонт, закупку инвентаря и оборудования. Это Башкортостан, Брянская, Иркутская, Ярославская, Московская области и другие. Еще остаются объекты, которые требуют доработки после 1 сентября, регионы продолжают приводить их в нормативное состояние - сдвиг сроков обусловлен строительными циклами, дети будут временно перенаправлены в другие школы, мы следим, чтобы не прекращался тренировочный процесс. Это полномочия субъектов, Минспорт держит ситуацию на ежедневном контроле", - добавил он.

В сентябре 2022 года Чернышенко заявлял, что в стране 88,5% детей регулярно занимаются спортом. По поручению президента, который утвердило концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года, данный показатель должен составить 90%.