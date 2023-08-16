Семин считает, что инцидент с журналистом не должен повлиять на игру Дзюбы

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал нападающего "Локомотива" на два матча условно

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Инцидент с журналистом скажется на игре нападающего московского футбольного клуба "Локомотив" Артема Дзюбы, только если игрок плохо подготовился к сезону. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер "Локомотива" и сборной России Юрий Семин.

16 августа контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать Дзюбу на два матча условно, а также назначил штраф в размере 50 тыс. рублей.

"Я не знаю, нужно ли "Локомотиву" вводить санкции к Дзюбе из-за этой ситуации, в клубе разберутся сами, какие тут действия нужны, - сказал Семин. - Может быть, Дзюба и не виноват в этой ситуации, может быть такое, что и журналист спровоцировал, все может быть. Лучше спросите у Дзюбы, сделает ли он выводы после этой ситуации. Я не могу сказать про сам эпизод, потому что я не присутствовал во время этой ситуации, видео я не видел".

"Может ли такая шумиха сказаться на "Локомотиве"? Чем она может сказаться? Если они хорошо подготовлены к сезону, они будут хорошо играть, если плохо подготовлены, то будут плохо играть. Вот и вся ситуация, она очень простая, ничего сверхъестественного не произошло, были эмоции игрока, вот и все. Скажется ли на Дзюбе? Если игрок хорошо подготовлен к сезону, значит, ничего не скажется, никакая ситуация. Если плохо подготовлен, то скажется", - добавил Семин.

В субботу "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" со счетом 1:1 в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги. Дзюба пропустил игру из-за повреждения. После матча один из журналистов спросил у нападающего, не обидно ли ему было слышать от тренера Игоря Шалимова, что он не забьет больше двух мячей с игры в осенней части чемпионата России. Нападающий грубо ответил представителю СМИ. Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных после произошедшего в разговоре с журналистами отметил, что руководство клуба не считает необходимым применять санкции к нападающему после этой ситуации.

Дзюбе 22 августа исполнится 35 лет. Игроком "Локомотива" он стал 8 февраля, в прошлом сезоне нападающий провел в составе железнодорожников 13 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 4 играх, отметившись 1 забитым мячом. Контракт форварда с "Локомотивом" рассчитан до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.