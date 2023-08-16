Путин указал на необходимость повышать число занимающихся физкультурой и спортом в России

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Количество людей, занимающихся физкультурой и спортом, в России увеличивается, но нужно, чтобы этот показатель был еще больше. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

"Нам обязательно нужно достичь еще более высоких показателей по количеству граждан, занимающихся физической культурой и спортом", - сказал глава государства.

"У нас этот показатель растет все время, и это очень важно, но есть куда двигаться, есть к чему стремиться", - заметил он.