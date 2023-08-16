РФС ведет переговоры о проведении матча сборной России с командой Бахрейна

В Российском футбольном союзе отметили, что находятся в контакте с несколькими федерациями

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры с несколькими федерациями о проведении товарищеского матча со сборной России, в их число входит федерация Бахрейна. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что сборная России в сентябре на выезде сыграет с командой Катара. Встреча должна пройти 12 сентября в Дохе.

"Как мы неоднократно заявляли, Российский футбольный союз ведет переговоры с несколькими федерациями по вопросу проведения товарищеских матчей. Федерация Бахрейна входит в их число. Мы объявим о матче, как только будет подписан контракт на его проведение", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела пять товарищеских матчей - против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).