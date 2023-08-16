Билялетдинов считает, что инцидент между Дзюбой и журналистом не повлияет на "Локомотив"

16 августа контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать Дзюбу на два матча условно

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Инцидент между нападающим Артема Дзюбы с журналистом не скажется на имидже московского футбольного клуба "Локомотив", к нему не нужно прилагать дополнительных санкций. Такое мнение ТАСС высказал чемпион России и обладатель кубка страны в составе "Локомотива" Динияр Билялетдинов.

16 августа контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать Дзюбу на два матча условно, а также назначил штраф в размере 50 тыс. рублей.

"Нет, эта шумиха с Дзюбой не может повлиять на "Локомотив", это все высосано из пальца, ничего такого там не было, проехали, - сказал Билялетдинов. - Я много чего слышал об этой ситуации, но по-хорошему нужно было сдерживаться и все. КДК РФС разобрался, дал два матча условно, играйте дальше".

"Нужно ли "Локомотиву" ввести санкции к Дзюбе из-за влияния на имидж клуба? Да нет, хватит, ситуация никак не влияет, это рабочий момент. Ни он первый, ни он последний. На имидж клуба никак не повлияет, это личное дело игрока, он ассоциируется с "Локомотивом", потому что там находится", - добавил Билялетдинов.

В субботу "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" со счетом 1:1 в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги. Дзюба пропустил игру из-за повреждения. После матча один из журналистов спросил у нападающего, не обидно ли ему было слышать от тренера Игоря Шалимова, что он не забьет больше двух мячей с игры в осенней части чемпионата России. Нападающий грубо ответил представителю СМИ. Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных после произошедшего в разговоре с журналистами отметил, что руководство клуба не считает необходимым применять санкции к нападающему после этой ситуации.

Дзюбе 22 августа исполнится 35 лет. Игроком "Локомотива" он стал 8 февраля, в прошлом сезоне нападающий провел в составе железнодорожников 13 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 4 играх, отметившись 1 забитым мячом. Контракт форварда с "Локомотивом" рассчитан до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.