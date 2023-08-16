Фигуристку Дробязко вызвали на заседание комиссии по лишению гражданства Литвы

В августе 2022 года президент Литвы Гитанас Науседа принял решение лишить Маргариту Дробязко и ее супруга Повиласа Ванагаса государственных наград за выступление в Сочи в шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро" на фоне событий на Украине

ВИЛЬНЮС, 16 августа. /ТАСС/. Комиссия по делам гражданства при президенте Литвы вызвала на свое заседание российскую фигуристку Маргариту Дробязко. Об этом сообщил офис литовского президента.

"Комиссии по делам гражданства [при президенте] стал известен адрес, по которому в Литве зарегистрирован [Повилас] Ванагас (супруг Дробязко - прим. ТАСС). Ему официальным письмом направлено для передачи Дробязко уведомление о вызове на комиссию", - говорится в сообщении.

В 2000 году за заслуги перед Литвой фигуристы Дробязко и Ванагас были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса. В августе 2022 года президент Гитанас Науседа принял решение лишить их государственных наград за выступление в Сочи в шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро" на фоне событий на Украине.

Дробязко 51 год, она получила гражданство Литвы в 1993 году в исключительном порядке, чтобы в паре с Ванагасом представлять страну на Олимпийских играх. В 2000 году за заслуги перед Литвой фигуристы были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса. В августе 2022 года президент Литвы Гитанас Науседа принял решение лишить их государственных наград за выступление в Сочи в шоу Навки "Лебединое озеро" на фоне событий на Украине. Тогда же глава государства заявил, что следует рассмотреть вопрос о литовском гражданстве Дробязко.

При этом выяснилось, что юридические процедуры лишения гражданства лиц, которые получили его в порядке исключения, в законах не оговорены. Сейм (парламент) тут же принял необходимые поправки к законам. Двойное гражданство в Литве запрещено, оно возможно лишь в виде исключения, решение утверждается декретом главы государства.