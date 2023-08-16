В Кузбассе на Кубке защитников Отечества разыграли 15 комплектов медалей

Больше всего наград завоевали представители Омской, Кемеровской и Новосибирской областей

БЕЛОВО /Кемеровская область/, 16 августа. /ТАСС/. Межрегиональные соревнования "Кубок защитников Отечества" среди ветеранов специальной военной операции прошли в городе Белово Кемеровской области, всего было разыграно 15 комплектов наград. Больше всего медалей завоевали представители Омской, Кемеровской и Новосибирской областей, сообщили ТАСС в пресс-службе Паралимпийского комитета России.

"На базе физкультурно-оздоровительного комплекса "Металлург" 15 и 16 августа были определены победители в армрестлинге, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, пауэрлифтинге и настольном теннисе. Наибольшее количество медалей завоевали представители Омской области (6 золотых, 1 серебряная и 5 бронзовых), Кемеровской области (4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые), Новосибирской области (2 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей)", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что всего в соревнованиях принимали участие 68 ветеранов специальной военной операции из 10 субъектов Сибири, а также команда из Якутии.

Межрегиональные соревнования "Кубок защитников Отечества" проходят при поддержке государственного фонда "Защитники Отечества" по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".