В "Локомотиве" заявили, что клуб запросит мотивировочную часть решения КДК РФС по Дзюбе

16 августа КДК РФС принял решение дисквалифицировать Дзюбу на два матча условно,

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Московский "Локомотив" запросит мотивировочную часть решения контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по инциденту, произошедшему между игроком железнодорожников Артемом Дзюбой и журналистом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

16 августа КДК РФС принял решение дисквалифицировать Дзюбу на два матча условно, а также назначил штраф в размере 50 тыс. рублей.

"Футбольный клуб "Локомотив" изложил свою позицию на заседании КДК РФС, исходя из принятого решения, комитет услышал позицию клуба, хоть и частично, приняв минимально возможное наказание в адрес Артема Дзюбы. Тем не менее, клуб запросит мотивировочную часть этого решения, чтобы понять, почему были в принципе нарушены нормы регламента со стороны футболиста, так как нет ни одного квалифицирующего признака оскорбительного поведения. Отметим, что в ходе заседания сам журналист Виталий Бородин заявил, что не считает фразу, сказанную нашим футболистом Артемом Дзюбой на парковке, оскорбительной", - говорится в заявлении "Локомотива".

"Футбольный клуб "Локомотив" согласен, что поведение Дзюбы было излишне эмоциональным, о чем сам футболист заявил в ходе заседания КДК РФС, пообещав сделать выводы и не повторять подобных ошибок в дальнейшем. При этом и клуб, и футболист хотели бы подчеркнуть, что в момент съемки футболист покидал территорию "РЖД-Арены" со своей семьей, в том числе с маленькими детьми, которые были напуганы настойчивым поведением незнакомого им человека. С целью избежания подобных ситуаций и дальнейшего недопонимания, клуб обратится в Российскую премьер-лигу и Российский футбольный союз для разработки соответствующих поправок в регламентирующие документы", - отметили в "Локомотиве".

В субботу "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" со счетом 1:1 в матче четвертого тура Российской премьер-лиги. Дзюба пропустил игру из-за повреждения. После матча Бородин спросил у нападающего, не обидно ли ему было слышать от тренера Игоря Шалимова, что он не забьет больше двух мячей с игры в осенней части чемпионата России. Нападающий грубо ответил представителю СМИ. Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных после произошедшего в разговоре с журналистами отметил, что руководство клуба не считает необходимым применять санкции к нападающему после этой ситуации.

Дзюбе 22 августа исполнится 35 лет. Игроком "Локомотива" он стал 8 февраля, в прошлом сезоне нападающий провел в составе железнодорожников 13 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 4 играх, отметившись 1 забитым мячом. Контракт форварда с "Локомотивом" рассчитан до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.