Россиянка Горячкина вышла в финал Кубка мира по шахматам

В полуфинале российская шахматистка оказалась сильнее китаянки Тань Чжунъи

ТАСС, 16 августа. Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с китаянкой Тань Чжунъи во второй партии полуфинала Кубка мира по шахматам и вышла в финал турнира. Соревнования проходят в Баку.

В первой партии, которая прошла во вторник, россиянка одолела соперницу черными фигурами. Горячкина во второй раз сыграет в финале Кубка мира, на предыдущем турнире, который прошел в 2021 году, шахматистка в финале уступила россиянке Александре Костенюк, которая в марте 2023 года сменила спортивное гражданство на швейцарское.

В финале Горячкина сыграет с победительницей противостояния между украинкой Анной Музычук и Нургюл Салимовой из Болгарии. Обе основные партии завершились вничью, вторая финалистка определится по результатам тай-брейка.

Матчи каждого раунда турнира состоят из двух партий с контролем времени Международной шахматной федерации (FIDE) - игроки имеют 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. Если матч завершается вничью, для выявления победителя проводится тай-брейк с укороченным контролем времени. Три лучших шахматиста получат право сыграть в турнире претендентов и турнире претенденток, которые состоятся в 2024 году. Общий призовой фонд мужского турнира составляет более $1,8 млн, женского - более $676 тыс.

Из-за санкций FIDE российские шахматисты выступают на турнире в нейтральном статусе. Мужской турнир завершится 23 августа (в случае тай-брейка - 24 августа). Женский турнир завершится 20 августа (в случае тай-брейка - 21 августа).