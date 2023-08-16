Умер экс-глава департамента судейства и инспектирования РФС Будогосский

Ему было 73 года

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский умер на 74-м году жизни. Об этом сообщает служба коммуникаций РФС.

О причинах смерти не сообщается.

Будогосский был руководителем департамента судейства и инспектирования РФС с октября 2016 по апрель 2018 года. С 1977-го по 1997-й он работал главным арбитром на матчах чемпионатов СССР и России. В РФС Будогосский работал с 1999 года, он занимал должности заместителя председателя инспекторского комитета организации и советника президента РФС по вопросам судейства и инспектирования.

После окончания судейской карьеры Будогосский открыл центр подготовки судей "Футбольным арбитр", в котором проходили подготовку многие российские судьи, в числе которых Сергей Карасев, Евгений Турбин и Андрей Чеботарев.