Карл III поздравил женскую сборную Англии по футболу с выходом в финал чемпионата мира

В среду сборная Англии со счетом 3:1 обыграла команду Австралии в полуфинале женского чемпионата мира

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III, члены королевской семьи, премьер-министр Риши Сунак и многие политики поздравили сборную Англии с выходом в финал чемпионата мира по футболу среди женщин.

В среду сборная Англии со счетом 3:1 обыграла команду Австралии в полуфинале женского чемпионата мира. 20 августа англичанки сыграют в финальном матче со сборной Испании.

"Моя жена (королева Камилла - прим. ТАСС) и я присоединяемся к моей семье и посылаем могучим "львицам" наши искренние поздравления с выходом в финал чемпионата мира, желаем всего самого лучшего в матче в воскресенье", - говорится в сообщении монарха в соцсети X ("икс", ранее Twitter).

Поздравил сборную с историческим достижением и принц Уэльский Уильям, который занимает пост президента Футбольной ассоциации Англии. Он сообщил, что не будет лично присутствовать на финале, однако заверил, что посмотрит матч по телевизору. "Какое феноменальное выступление "львиц" - они в финале!", - говорится в сообщении Уильяма в X.

"Вот это достижение "львиц". Осталась одна игра. Принесите победу Англии в воскресенье", - написал Сунак. Еще более красноречивым был лидер оппозиции Кир Стармер. "Вперед! Феноменальный полуфинал от "львиц". Мы идем за тобой, чемпионат мира", - написал он.

В момент, когда на Олимпийском стадионе в Сиднее прозвучал финальный свисток, оркестр королевских гвардейцев исполнил перед Букингемским дворцом в Лондоне футбольные гимны, в том числе песню Нила Даймонда Sweet Caroline - неофициальный гимн сборной Англии по футболу. Сразу после этого были раскуплены все 2,5 тыс. билетов в организованные в Лондоне фан-зоны. Они оборудованы в районах Шордич, Уэмбли и Кройдон. По информации телеканала Sky News, на это поклонникам футбола понадобилось всего восемь минут.

Сборные Англии по футболу не выходили в финал мировых первенств с 1966 года. Тогда мужская национальная команда на домашнем турнире в Лондоне обыграла сборную ФРГ, завоевав свои единственные золотые медали. У женской сборной лучшим результатом на является третье место (2015). В 2023 году чемпионат мира среди женщин проводится в девятый раз, соревнования проходят с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии. Действующим победителем турнира является сборная США, которая в 2019 году в финале победила соперниц из Нидерландов (2:0). На нынешнем турнире американки впервые не смогли выйти в четвертьфинал мирового первенства, проиграв в серии послематчевых пенальти шведкам.