Баскетболист Харден на стриме в Китае продал более 10 тыс. бутылок вина за 10 секунд

Общий объем продаж составил порядка $480 тыс.

ГОНКОНГ, 16 августа. /ТАСС/. Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Филадельфия" Джеймс Харден на стриме в Китае продал более 10 тыс. бутылок собственного бренда J-Harden Wines всего за 10 секунд. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

Баскетболист проводил акцию с китайским блогером Сяо Яном. Во время стрима Харден заверил китайских фанатов, что не считает свое вино дорогим, указав, что обычно продает несколько ящиков в день. Спустя несколько секунд после начала продаж в прямом эфире Сяо Ян повернулся к баскетболисту, сложил ладони буквой Т и сказал, что все продано. Харден рассмеялся, ответил: "Не может быть", - и попросил помощника и переводчика пояснить, все ли он правильно понял.

Переводчик сообщил ему, что 5 тыс. наборов по две бутылки в каждом были проданы всего за 5 секунд. Позже они решили выставить на продажу еще 3 тыс. таких наборов, однако и они были распроданы за считанные секунды. Каждый набор из пары бутылок продавался за 436 юаней (около $60), таким образом, общий объем продаж составил около 3,5 млн юаней (порядка $480 тыс.). На пике число зрителей трансляции превысило 1,6 млн человек.

Харден создал свой бренд вина J-Harden Wines в прошлом году. Продажи в США начались 1 сентября того же года.

Хардену 33 года. Он признавался самым ценным игроком НБА сезона-2017/18, девять раз принимал участие в Матчах звезд НБА, шесть раз попадал в команду сезона. В составе сборной США игрок становился победителем Олимпийских игр 2012 года и чемпионата мира 2014 года.

В феврале 2022 года Харден стал баскетболистом "Филадельфии" в результате обмена из "Бруклина". 28 июля того же года Харден подписал новый контракт. Детали соглашения не разглашались, однако ранее журналист ESPN Эдриан Войнаровски сообщал, что Харден подпишет двухлетний контракт на сумму $68,6 млн ($33 млн - за первый год, $35,6 млн - за второй).