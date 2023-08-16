Российские юниоры завоевали шесть медалей на турнире по вольной борьбе на чемпионате мира

Единственную золотую медаль для российской команды завоевал Ибрагим Кадиев

ТАСС, 16 августа. Российские борцы, выступающие в вольном стиле, завоевали шесть медалей на чемпионате мира среди спортсменов до 20 лет. Соревнования проходят в Аммане.

Единственную золотую медаль для российской команды завоевал Ибрагим Кадиев (весовая категория до 79 кг), победивший в финале представителя Индии Сагара Джаглана. Серебряные медали выиграли Эльдар Ахмадудинов (до 61 кг) и Саид-Хасан Ахматов (до 125 кг), которые уступили Кумару Мохиту из Индии и Амиррезе Масуми Валади из Ирана соответственно. Также российские спортсмены завоевали три бронзовые медали: Далгат Абдулкадыров (до 65 кг) в поединке за третье место победил японца Кайдзи Огино, Магомед Байтукаев (до 70 кг) был сильнее представителя Пуэрто-Рико Джулиана Майкла Джорджа, Мустафагаджи Малачдибиров (до 92 кг) одержал победу над армянином Князом Ибояном. Антон Сучков (до 74 кг) в поединке за бронзу уступил грузину Гиорги Гогричиани.

17 и 18 августа на чемпионате мира пройдут финалы в женской борьбе, с 19 по 20 августа состоятся медальные поединки в греко-римской борьбе.

Российские и белорусские борцы выступают на турнире в нейтральном статусе. Изначально чемпионат мира среди спортсменов до 20 лет должен был пройти в Польше, однако страну лишили права проведения турнира из-за невыполнения контрактных обязательств по обеспечению визовой поддержки участникам.