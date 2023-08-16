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Летние олимпийские виды спорта

Российские юниоры завоевали шесть медалей на турнире по вольной борьбе на чемпионате мира

Единственную золотую медаль для российской команды завоевал Ибрагим Кадиев

ТАСС, 16 августа. Российские борцы, выступающие в вольном стиле, завоевали шесть медалей на чемпионате мира среди спортсменов до 20 лет. Соревнования проходят в Аммане.

Единственную золотую медаль для российской команды завоевал Ибрагим Кадиев (весовая категория до 79 кг), победивший в финале представителя Индии Сагара Джаглана. Серебряные медали выиграли Эльдар Ахмадудинов (до 61 кг) и Саид-Хасан Ахматов (до 125 кг), которые уступили Кумару Мохиту из Индии и Амиррезе Масуми Валади из Ирана соответственно. Также российские спортсмены завоевали три бронзовые медали: Далгат Абдулкадыров (до 65 кг) в поединке за третье место победил японца Кайдзи Огино, Магомед Байтукаев (до 70 кг) был сильнее представителя Пуэрто-Рико Джулиана Майкла Джорджа, Мустафагаджи Малачдибиров (до 92 кг) одержал победу над армянином Князом Ибояном. Антон Сучков (до 74 кг) в поединке за бронзу уступил грузину Гиорги Гогричиани.

17 и 18 августа на чемпионате мира пройдут финалы в женской борьбе, с 19 по 20 августа состоятся медальные поединки в греко-римской борьбе.

Российские и белорусские борцы выступают на турнире в нейтральном статусе. Изначально чемпионат мира среди спортсменов до 20 лет должен был пройти в Польше, однако страну лишили права проведения турнира из-за невыполнения контрактных обязательств по обеспечению визовой поддержки участникам. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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