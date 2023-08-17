"Манчестер Сити" обыграл "Севилью" и впервые выиграл Суперкубок УЕФА

Английская команда выиграла в серии пенальти

АФИНЫ, 17 августа. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" в серии пенальти обыграл испанскую "Севилью" в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча прошла на стадионе "Караискакис" в Пирее, который расположен в нескольких километрах от Афин.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В составе "Манчестер Сити" гол забил Коул Палмер (63-я минута). У "Севильи" отличился Юссеф Эн-Несири (25). В серии пенальти английская команда выиграла со счетом 5:4, единственный 11-метровый не реализовал полузащитник "Севильи" Неманья Гудель. Впервые в Суперкубке УЕФА применялся новый формат: после завершения основного времени вничью команды не играли два дополнительных тайма по 15 минут, а сразу били пенальти.

Матч начался с минуты молчания в память о болельщике греческого АЕКа, который погиб после столкновения между фанатами греческого клуба и загребского "Динамо", произошедшего 8 августа.

"Манчестер Сити" впервые стал обладателем Суперкубка УЕФА, в сезоне-2022/23 английская команда в первый раз выиграла Лигу чемпионов. "Севилья" в прошлом сезоне в седьмой раз выиграла Лигу Европы. 6 августа "Манчестер Сити" в серии пенальти проиграл лондонскому "Арсеналу" в матче за Суперкубок Англии, основное время завершилось со счетом 1:1, в составе "Манчестер Сити" голом тогда отметился Палмер. Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола завоевал трофей в четвертый раз, ранее испанец приводил к победам в турнире испанскую "Барселону" (2009, 2011) и германскую "Баварию" (2013).

Матч за Суперкубок УЕФА 2023 года должен был пройти в Казани на "Ак Барс - Арене". В январе Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе матча в Грецию из-за ситуации на Украине.

Суперкубок УЕФА был разыгран в 48-й раз, с 1998 по 2012 год обладатель трофея определялся в Монако, затем УЕФА решил менять место проведения матча. В 2008 году обладателем Суперкубка УЕФА стал петербургский "Зенит", обыгравший английский "Манчестер Юнайтед" (2:0). В 2005-м за него боролся московский ЦСКА, но уступил английскому "Ливерпулю" (1:3).