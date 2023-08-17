"Скучновато". В Греции прошел перенесенный из Казани матч за Суперкубок УЕФА

Победитель Лиги чемпионов "Манчестер Сити" в серии пенальти обыграл выигравшую в прошлом сезоне Лигу Европы "Севилью"

АФИНЫ, 17 августа. /ТАСС/. Матч с участием действующих победителей главных футбольных еврокубков, клубов с богатой победной историей - "Манчестер Сити" и "Севильи" - дарил болельщикам надежду на увлекательную игру, однако ожидания по большей степени не оправдались, в первую очередь, с организационной точки зрения. Атмосферу большой игры спасли "Севилья" и ее болельщики - они стали самым ярким событием Суперкубка УЕФА.

Матч за Суперкубок УЕФА изначально должен был пройти в Казани, однако усиливающаяся политизация мирового спорта, на которую по случаю в день игры обратил внимание президент России Владимир Путин, не обошла стороной и футбол. Как итог - в январе Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), отстранивший на тот момент от своих турниров российские сборные и клубы и отменивший проведение в Санкт-Петербурге финала Лиги чемпионов, принял ожидаемое решение лишить еврокубкового матча и столицу Татарстана.

Матч был перенесен в Пирей, приморский город недалеко от Афин, на стадион местного клуба "Олимпиакос", который с Казанью роднил аргентинец Алехандро Домингес. После успешного выступления за "Рубин" он оставил значимый след и в истории греческого клуба, о чем говорит присутствие его изображения на стадионе рядом с другими легендарными игроками "Олимпиакоса".

Скромно и без вкуса

Стадион "Караискакис" повидал многое, даже первые современные Олимпийские игры 1896 года. Последний раз арена обновлялась почти 20 лет назад, однако ее статус позволяет проводить даже финал Лиги чемпионов. У стадиона есть один серьезный недостаток - он вплотную прилегает к транспортным артериям и жилым кварталам, что исключает возможность проводить рядом с ним серьезные массовые мероприятия.

В отличие от "Ак Барс - Арены", которая месяц назад принимала Суперкубок России. В Казани матчу предшествовала специальная развлекательная программа: рядом со стадионом были установлены зоны уличного и пляжного футбола, где болельщики могли даже отдохнуть на шезлонгах в песочной зоне. У гостей матча была возможность и сфотографироваться с трофеем Суперкубка России.

В Пирее фан-зону пришлось организовать за два километра от стадиона. Причем получилось не очень, что отмечали ее посетили. "Фан-зона очень маленькая, - сказал болельщик по имени Рой. - Да и активностей совсем мало, вот и люди даже особо не идут сюда. Я был на финале Лиги Европы в Будапеште, вот там была отличная площадка, а тут, прямо скажем, скучновато".

Сфотографироваться с трофеем можно было через дорогу, однако это было испытание на выносливость - люди стояли в очереди по полчаса под палящим солнцем.

Вялой получилась и церемония открытия Суперкубка УЕФА. В отличие от российского варианта, где зрителей развлекали популярные в стране артисты уровня "Ленинграда", к символичному старту еврокубкового сезона организаторы подготовили двухминутное выступление группы из 200 человек, которая исполнила оммаж на греческий народный танец сиртаки.

Нечемпионская игра

Церемония открытия задала тон игре, в первую очередь, игре "Манчестер Сити". Лучший клуб Европы, завоевавший в минувшем сезоне три главных трофея, новый начал слабо - проиграл в матче за Суперкубок Англии "Арсеналу" и был близок к тому, чтобы уступить "Севилье", которая всколыхнула информационное пространство в июле после слухов о тотальной продаже игроков из-за больших долгов.

Пока испанскому клубу удается сохранить костяк команды, что и продемонстрировала игра с "Манчестер Сити". Победители Лиги чемпионов пока не могут вернуть яркую игру после недавних успехов, отчасти по причине того, что лишены помощи в лице одного из лидеров команды - Кевина Де Брюйне. Бельгиец получил серьезную травму и пропустит несколько месяцев. Немаловажным, как оказалось, стал и уход в "Барселону" капитана Илкая Гюндогана.

Игра "Манчестер Сити" была похожа на поведение их болельщиков - как и в финале Лиги чемпионов, присутствия английских фанатов на стадионе практически не ощущалось. Их вечерние гуляния по улицам Афин были ярче и шумнее, чем поведение на трибунах. Благо во время гуляний обошлось без эксцессов, особенно с учетом того, что неделю назад во время столкновения в Афинах фанатов АЕКа и загребского "Динамо" погиб греческий болельщик - в память о нем перед матчем прошла минута молчания.

Во время матча английских фанатов взбодрил только гол воспитанника клуба Коула Палмера, который был самым заметным футболистом в составе "Манчестер Сити" и в итоге был признан лучшим игроком встречи. Хотя достался клубу бесплатно, в отличие от вратарей и защитников, на которых английский клуб, по замечанию тренера "Севильи" Хосе Луиса Мендилибара, потратил €500 млн.

Проклятие "Севильи"

Болельщики испанского клуба были заметно ярче и соответствовали игре их команды, хотя числом и немногим уступали англичанам - до Греции добралось около 2 тыс. поклонников "Севильи". Если бы Юссеф Эн-Несири во втором тайме при счете 1:0 в пользу испанской команды забил второй мяч, "Манчестер Сити" уже наверняка бы не отыгрался.

Судьбу встречи сразу после окончания основного времени игры определила серия пенальти - перед матчем было решено изменить формат Суперкубка УЕФА и отменить два дополнительных тайма по 15 минут. Решающим стал удар Неманьи Гуделя - он попал в перекладину последним, пятым ударом, который оказался единственным неточным в серии.

"Севилья" проиграла в шестом матче за Суперкубок УЕФА. В число участников она попадает благодаря впечатляющей статистике выступления в Лиге Европы (ранее - Кубок УЕФА) - с 2006 года команда семь раз побеждала в этом турнире, однако обыграть победителя Лиги чемпионов им удалось однажды - результативной стала первая попытка в игре "Барселоной".

"Манчестер Сити" впервые завоевал Суперкубок УЕФА. Главный тренер команды Хосеп Гвардилоа выиграл трофей в четвертый раз, сравнявшись по этому показателю с итальянцем Карло Анчелотти. Но испанец стал первым, кому это удалось с тремя разными клубами, до этого он приводил к победам "Барселону" и "Баварию".

Суперкубок УЕФА был разыгран в 48-й раз. С 1998 по 2012 год матч за трофей принимал Монако, однако после УЕФА решил менять место проведения матчей. В 2008 году обладателем трофея стал петербургский "Зенит", в 2005-м за него боролся московский ЦСКА. Рекордсменами являются "Реал", "Милан" и "Барселона" - у них по пять побед.