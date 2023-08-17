Олимпийский чемпион гимнаст Белявский выступит на Кубке России только на двух снарядах

Спортсмен выступит в упражнениях на коне и брусьях

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в командном турнире Давид Белявский планирует выступить на Кубке России в Сочи только на коне и брусьях. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

"Давид в Сочи выступит на двух снарядах, - сказала Родионенко. - Конь и брусья, на этих снарядах он будет бороться за медали. В остальных видах ему сейчас нет смысла выходить".

Кубок России по спортивной гимнастике пройдет с 30 августа по 3 сентября.

Белявскому 31 год. На Олимпиаде в Токио он выиграл золото командного турнира вместе с Никитой Нагорным, Артуром Далалояном и Денисом Аблязиным. В активе Белявского также серебряная и бронзовая медаль Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, одна золотая, две серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов мира, семь медалей высшего достоинства европейских первенств.