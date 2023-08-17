"Нужно забыть о том, что было 10 лет назад". Тренер "Флориды" рассказал о развитии хоккея

Большое количество хоккейных арен и клубов, где бы играли дети, дало бы колоссальный рывок развитию вида спорта, считает Максим Иванов

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Юные хоккеисты будут лучше развиваться в командах с ограниченным количеством игроков в отличие от тех клубов, где тренируются несколько десятков детей. Такое мнение ТАСС высказал тренер по развитию клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" Максим Иванов.

Иванов в НХЛ работал в "Питтсбурге", став обладателем Кубка Стэнли в 2016 и 2017 годах. С 2019 по 2021 год он входил в тренерский штаб омского "Авангарда", став обладателем Кубка Гагарина.

"Из массовости можно выбрать больше талантов. Из 100 тысяч ты возьмешь 10 талантов, а из 1 миллиона - 100, - сказал Иванов. - Получить их можно за счет возможности дать им развитие. Есть очень много детей с желанием играть в хоккей, но дело в том, что в какой-то команде сидят и не играют. И очень грамотно было бы, если в командах осталось только 15 человек. Это дало бы большой взрыв в плане развития детей, они будут получать больше внимания от тренера".

"С другой стороны, должно быть большее количество хоккейных арен, большее количество организаций, где бы дети играли. Это даст колоссальный рывок, потому что, как я вижу, дети ни к чему не придут, если их в команде катается по 30 человек. Все почему-то держатся за команду, но я считаю, что надо держаться не за команду, а за свое время, чтобы играть. Сидеть для того, чтобы сыграть за матч пять минут - это просто смешно", - добавил он.

"Предрекать будущее игроку в восемь-девять лет ошибочно"

По наблюдениям тренера, системы подготовки детей в России и Америке разные. "В России ты приходишь в академию и уже являешься игроком этой организации, должен потом за нее играть, привязан к ней и уже в КХЛ. В Америке ты можешь менять команду каждый год, и никто тебя не будет держать. Потому что родители платят за тренировки, и ты можешь поменять команду хоть два-три раза в год", - отметил Иванов.

"Есть ведущие тройки, есть третьи-четвертые, а в России, насколько я знаю, есть пятые, шестые и седьмые. Вот в тех звеньях игроки никогда не смогут получать тот опыт, который имеют игроки в ведущих звеньях команд. И они не могут ничего сделать, потому что привязаны к тем командам, а перебраться в другие им проблематично, потому что придется платить какую-то компенсацию, и их развитие останавливается. В другой команде они могли бы быть в первом-втором звене, как пойдет игра", - добавил он.

По словам собеседника агентства, важно, чтобы хоккеисты в молодом возрасте имели возможность переходить из одной команды в другую без всяких ограничений.

"Тем самым каждый игрок получит возможность выстрелить в своей карьере, сделать прорыв, чтобы стать потенциальной звездой. Никогда не бывает так, чтобы тренер, посмотрев на 8-9-летнего игрока, сказал, что из него ничего не получится. Такого предугадать нельзя: в восемь-девять лет ты можешь быть слабым, а в 12 стать совершенно другим игроком. У каждого своя физиология, восприятие жизни, определенная психология. Тем самым очень важно дать возможность игрокам двигаться и искать себе путь в карьере", - отметил тренер.

Иванов рассказал о своих впечатлениях от посещения академий ряда клубов Континентальной хоккейной лиги. "В академии "Авангарда" я был один раз, очень хорошая академия. В "Хоккейном городе" СКА я тоже был, там достаточно много тренажеров, отделов для развития игроков. Самое главное, если есть возможность такие академии строить - это супер, учитывая, что их не так много в мире", - рассказал он.

"Но самое главное для таких объектов - это повышение квалификации специалистов. Нужен не просто объект, а чтобы это на 100% работало, и должны быть правильные специалисты. Но я не сомневаюсь, что они есть в каждой такой академии, и важно работать в условиях современной тенденции хоккея. Нужно забывать о том, что было 10 лет назад. Хоккей поменялся так, что ты уже не можешь акцентировать внимание. Все больше и больше приходит скоростей, больше навыков, и ты должен перестраивать не то, что игру, а навыки и работу. Я как тренер по навыкам могу уверенно сказать, что о том, над чем я работал 5-10 лет назад, вообще уже не заикаюсь и не думаю, так как сейчас совершенно другой подход", - добавил Иванов.

"Хоккей в НХЛ становится все быстрее"

Иванов отметил, что у большинства приходящих в систему "Флориды" молодых игроков есть пробелы в катании. "Есть недоработки, которые им мешают и не дают получать преимущество в определенных моментах. Когда я это вижу, то кое-что привношу из своей системы упражнений для маленьких детей. Потому что на базе опыта, который я получаю от работы в НХЛ в большом количестве, я вижу, у кого какие есть проблемы, недоработки, и готовлю определенные упражнения для детей, чтобы у тех потом не было проблем в будущем, как у молодых ребят", - сказал он.

"Есть моменты, на которые ранее в обучении не акцентировали внимание. Тем не менее над этим ведется работа, это улучшается. Но когда ты вырос как профессиональный хоккеист, это делать уже гораздо сложнее. Потому что какие-то моменты тяжело использовать, например, когда ты учился катанию, то ты это не схватывал изначально. Поэтому с детства нужно учиться правильно, чтобы не было каких-то сложностей", - добавил Иванов.

Во всех клубах НХЛ, по словам Иванова, присутствует усиленное внимание к работе с молодыми игроками. "Потому что хоккей становится все быстрее и быстрее за счет только молодых, и в командах обязательно есть какое-то одно звено молодых, которое придает скорости и добавляет сложностей сопернику. Каждый клуб в НХЛ все делает для развития молодых игроков: если вы посмотрите на количество проведенного времени на льду за игру молодыми хоккеистами, то увидите, что в каждой команде какие-то ребята проводят значительное количество времени на площадке, наравне с лидерами", - рассказал он.

Огромный толчок развитию хоккея среди молодежи дали дополнительные тренировки, считает Иванов. "Это выражается в хорошем катании, потому что они дополнительно занимались, у них хорошие руки. То есть такая тенденция дала возможность к ускорению хоккея в мире, и вы сейчас посмотрите, что с каждым годом будут приходить все лучшие и лучшие игроки. Первыми такими ласточками стали [Коннор] Макдэвид, [Остон] Мэттьюс, которые в течение 10 лет прошли через эту систему, и сейчас с каждым годом появляется все больше таких игроков. Эти ребята и дают возможность ускорения хоккею, улучшают качества приема паса, броска, обыгрывания, контроля шайбы, скорости, работы в углах, маневрирования в катании, улучшения скорости в средней зоне при получении шайбы", - отметил тренер.

Специалист рассказал о работе с форвардом "Нью-Джерси" Джеком Хьюзом и Макдэвидом. "Хьюз пришел в позапрошлом сезоне, чуть-чуть адаптировался, в прошлом сезоне набрал 99 очков, в следующем наберет еще больше. Мне довелось с ним в Канаде поработать, когда его драфтовали. Видно, что ребята имели возможность дополнительно заниматься, и эта тенденция в виде дополнительных тренировочных лагерей, где спортсмены могут улучшать свои навыки, дает колоссальный результат. Я знаком с тренером, к которому приходил Макдэвид, видел видео его дополнительных тренировок, и тот тоже прошел через это, научился за счет дополнительных этих занятий", - отметил Иванов.