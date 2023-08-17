Монсон считает, что Федору Емельяненко не нужно проводить бой с Тайсоном

Федору Емельяненко стоит обучить детей, служить на благо народа, считает боец

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российскому бойцу Федору Емельяненко не нужно возобновлять карьеру ради боксерских поединков. Такое мнение ТАСС высказал боец Джефф Монсон.

"Считаю, что Федору не нужно возвращаться и выступать, драться с Майком Тайсоном, - сказал Монсон. - Ему нужно сохранить свое наследие, он большой спортсмен и чемпион. Думаю, будет гораздо лучше, если он будет обучать детей, будет служить на благо русского народа. Но возвращаться в спорт не нужно".

Ранее Емельяненко в интервью порталу The MMA Hour рассказал, что хотел бы провести боксерский поединок против бывшего абсолютного чемпиона мира американца Майка Тайсона.

Емельяненко 46 лет, на его счету 40 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах (ММА), еще один бой признан несостоявшимся. Он является бывшим чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо. В настоящий момент Емельяненко возглавляет Союз ММА России.