Российского гребца Кондратьева не допустили до участия в чемпионате мира

Международная федерация гребного спорта не объяснила причины отказа

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Международная федерация гребного спорта (World Rowing) приняла решение не допускать россиянина Илью Кондратьева до участия в чемпионате мира, который пройдет с 3 по 10 сентября в Белграде. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

"World Rowing не согласовала нам одного спортсмена, речь идет об Илье Кондратьеве, - заметил глава ФГСР. - Причины отказа международная федерация так и не объяснила. Надо отметить также, что мы подавали заявки еще тогда, когда не было проведено ни одного серьезного отборочного соревнования. Отсутствовало понимание, кто будет наиболее конкурентоспособен в период проведения чемпионата мира".

"По итогам чемпионата России, который завершился в минувшие выходные, стало понятно, что Илья сейчас находится не в той форме, чтобы суметь навязать конкуренцию ведущим иностранным соперникам. И если бы нам представилась сейчас возможность подать заявку на чемпионат мира, то Кондратьева в ней не было бы. Что касается Вязовкина, Яковлева, Ювченко и Любич, то их кандидатуры были одобрены международной федерацией. Никаких проблем с участием этих спортсменов в чемпионате мира быть не должно", - добавил Свирин.

В чемпионате мира примут участие четыре российских гребца, выступающих в одиночках. Это Александр Вязовкин, Александр Яковлев, Кира Ювченко и Анастасия Любич, которые выйдут на старт в нейтральном статусе согласно решению Международной федерации гребного спорта (World Rowing). В июле Свирин сообщил ТАСС, что федерация заявила пятерых спортсменов для участия в чемпионате мира.

Кондратьеву 33 года, на Олимпийских играх 2021 года в Токио он вместе с Андреем Потапкиным заняли первое место в "утешительном" финале Б в парной двойке. В мае 2021 года они выиграли олимпийскую квалификационную регату в швейцарском Люцерне.

Исполком World Rowing 7 июня принял решение допустить ограниченное число спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, до соревнований в качестве индивидуальных нейтральных атлетов в ограниченном количестве лодочных классов на предстоящем чемпионате мира. World Rowing приняла решение не допускать российские и белорусские экипажи четверок и восьмерок на чемпионат мира в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), посчитав, что эти классы лодок являются командными.