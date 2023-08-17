Футболист "Сочи" Крамарич рассказал об адаптации в России

Полузащитник рассказал, что учит русский язык

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Адаптация словенского полузащитника футбольного клуба "Сочи" Мартина Крамарича в России проходит нормально, он уже выучил базовые слова русского языка. Об этом футболист рассказал ТАСС.

Крамарич перешел в "Сочи" из словенского клуба "Браво" 20 июня. "У меня все хорошо, моя адаптация в России проходит нормально. Я учу русский язык и уже знаю базовые слова. Мне все в России нравится, здесь очень хорошие, добрые люди, красивые города, природа", - сказал он.

"Мне нравится Сочи, тут хороший климат, он мне подходит. Конечно, я уже видел Черное море, пока в нем не плавал, но очень хочу это сделать", - добавил собеседник агентства.

Крамарич считает, что российские футбольные клубы обладают хорошим подбором игроков, поэтому они могли бы быть конкурентоспособными на международной арене. 28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине.

"В России много хороших команд, у них хороший подбор игроков. Мы недавно играли с ЦСКА, чувствовалось, что это большой клуб. Я считаю, что российские команды были бы конкурентоспособными на международной арене", - сказал он.

Крамаричу 25 лет, ранее он также выступал за словенские клубы "Крка", "Марибор", в составе которого стал чемпионом страны, и "Кршко". В текущем сезоне он провел два матча, в которых забил один гол.