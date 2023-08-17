Федерацию плавания Австралии могут исключить из World Aquatics из-за проблем с управлением

Причиной для санкций со стороны Международной федерации плавания стала череда увольнений руководителей организации

СИДНЕЙ, 17 августа. /ТАСС/. Международная федерация плавания (World Aquatics) пригрозила исключением Федерации плавания Австралии (Swimming Australia, SA) из-за проблем с управлением. Как сообщили в организации, чтобы избежать такого развития событий, федерация намерена принять новые уставные документы и модернизировать систему руководства.

"Послание руководящего органа предельно ясно, и если мы не реализуем все необходимые реформы, то наше положение в мировом спорте окажется под угрозой", - отметили в федерации, указав, что "предстоящие перемены помогут организации обрести стабильную систему управления".

Причиной для санкций со стороны Международной федерации плавания стала череда увольнений руководителей Swimming Australia, из-за чего в течение двух лет на посту президента организации сменили друг друга пять человек. В рамках требований World Aquatics австралийской федерации придется отказаться от существующей структуры во главе с президентом и создать управляющий комитет. Если эти требования не будут выполнены, Swimming Australia будет исключена из Международной федерации плавания и австралийским спортсменам придется выступать под нейтральным флагом.

Как ожидается, всеобщее собрание членов Федерации плавания Австралии, на котором будет принят новый устав организации и избран управляющий комитет, пройдет 20 октября 2023 года.

Сборная Австралии является второй после США национальной командой по количеству медалей, завоеванных на Олимпийских играх. За всю историю выступления на Олимпиадах австралийские пловцы завоевали 69 золотых, 70 серебряных и 73 бронзовых награды.