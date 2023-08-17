17 августа, 07:33
Летние олимпийские виды спорта

Екатеринбург претендует на проведение в 2024 году чемпионата России по легкой атлетике

Окончательное решение о месте проведения турнира может быть принято на сентябрьском президиуме ВФЛА

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Летний чемпионат России по легкой атлетике в 2024 году может пройти в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщила первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

"Следующий чемпионат страны по легкой атлетике может пройти в Екатеринбурге, мы получили соответствующую заявку, - сказала Привалова. - Этот город способен провести соревнования на высоком уровне. Окончательное решение о месте проведения этого турнира может быть принято на сентябрьском президиуме ВФЛА после изучения всех заявок".

В 2023 году летний чемпионат России по легкой атлетике проходил в Челябинске.

Екатеринбург никогда ранее не принимал чемпионат страны по легкой атлетике. С 17 по 19 августа в этом городе пройдет финал легкоатлетической серии "Королева российского спорта". 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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