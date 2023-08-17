В Якутске открылся всероссийский чемпионат по русским шашкам

Для участия в нем прибыли гроссмейстеры, чемпионы мира, мастера спорта, победители первенств и призеры более чем из 10 регионов России

ЯКУТСК, 17 августа. /ТАСС/. Всероссийский чемпионат по русским шашкам открылся в Якутске, он проходит в регионе впервые. Старт соревнованиям на призы главы Якутии был дан на торжественной церемонии открытия.

"В этих соревнованиях принимают участие 15 международных гроссмейстеров, в том числе 9 чемпионов мира разных лет, а также более 20 мастеров спорта. Это говорит о статусе, о внимании к этому виду спорта наших жителей, наших граждан, наших спортсменов в Российской Федерации", - сказал на открытии зампредседателя правительства Якутии Сергей Местников.

Для участия в чемпионате прибыли гроссмейстеры, чемпионы мира, мастера спорта, победители первенств и призеры более чем из 10 регионов России. На соревновании собрались 260 участников.

Соревнования пройдут с 17 по 20 августа в центре культуры и современного искусства в Якутске по следующим группам: гранд-турнир, куда допускаются гроссмейстеры, мастера спорта и кандидаты в мастера спорта; опен-турнир, куда допускаются спортсмены 1 разряда; детские турниры.

Победитель гранд-турнира получит специальный приз - корону в виде лаврового венка из серебра 925 пробы, мантию и медаль с якутским бриллиантом, также денежный приз. Участники, занявшие 1-3 места в своих категориях, будут награждены медалями, дипломами и денежными призами. Общий призовой фонд турнира составляет 1 млн рублей.

Время становления якутской шашечной школы приходится на 50-60-е годы ХХ века. Первым мастером спорта СССР по шашкам стал Семен Николаев. Новой ступенью к популяризации шашек стали успешные выступления Николая Саввинова, финалиста чемпионата СССР 1969 года. В Якутии подготовлены 14 гроссмейстеров, более 80 мастеров спорта СССР и России.