В Подмосковье открыли комплекс для гребного слалома

В церемонии открытия приняли участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, первый заместитель министра спорта Азат Кадыров, генеральный директор "Русгидро" Виктор Хмарин и президент Федерации гребного слалома России Сергей Папуш

БОГОРОДСКОЕ /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Спортивный комплекс для гребного слалома открыли в четверг в поселке Богородское Московской области. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В церемонии открытия приняли участие министр иностранных дел РФ, председатель попечительского совета Федерации гребного слалома России Сергей Лавров, первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров, председатель правления - генеральный директор "Русгидро" Виктор Хмарин, президент Федерации гребного слалома России Сергей Папуш, бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине Дмитрий Ларионов, бронзовые призеры чемпионатов мира Павел Эйгель и Алсу Миназова.

"Мы сегодня действительно присутствуем на знаменательном, я бы сказал, историческом событии, так как впервые канал мирового класса открывается в нашей стране, - сказал Лавров. - Мы долго шли к этому моменту, потом нам удалось решить все проблемы. Канал отвечает всем высоким международным стандартам. Я уверен, что он будет местом проведения как российских соревнований, так и международных. Наши команды были вынуждены тренироваться за границей, теперь могут заниматься здесь".

"Этот уникальный спортивный комплекс позволит обеспечить качественную подготовку спортсменов, - говорится в сообщении министра спорта России Олега Матыцина, которое на церемонии зачитал Азат Кадыров. - Комплекс - отличный пример взаимодействия государства и бизнеса. Мы всегда открыты к сотрудничеству. Желаю всем хорошего настроения, идей и ресурсов для их исполнения".

Комплекс построен энергетической компанией "Русгидро". Он вмещает соревновательный канал протяженностью 340 метров, 126-метровый тренировочный канал со стартовыми бассейнами и финишным водоемом площадью более 55 тыс. квадратных метров. Планируется, что комплекс примет чемпионат России по гребному слалому 2023 года.