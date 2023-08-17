Давид Сильва может стать наставником Арсена Захаряна в "Реал Сосьедад"

Испанец будет проходить восстановление на базе клуба после разрыва крестообразных связок

ТАСС, 17 августа. Чемпион мира в составе сборной Испании полузащитник Давид Сильва может стать персональным ментором Арсена Захаряна в случае перехода российского футболиста в испанский клуб "Реал Сосьедад". Такое мнение высказал журналист газеты Mundo Deportivo Анхель Лопес.

Журналист сообщил, что Сильва, который завершил игровую карьеру этим летом после того, как у него диагностировали разрыв крестообразных связок колена, будет проходить восстановление на базе "Реал Сосьедад". Журналист считает, что Сильва станет личным наставником Захаряна или любого другого атакующего полузащитника, которого подпишет клуб.

В воскресенье в пресс-службе "Реал Сосьедад" сообщили ТАСС, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению. Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров в тот же день заявил, что игрок должен вылететь в Испанию для прохождения медосмотра. В среду в пресс-службе "Динамо" сообщили ТАСС, что Захарян вернулся к тренировкам с командой.

Захаряну 20 лет, он дебютировал в основной команде "Динамо" в 2020 году. Всего в составе бело-голубых он провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.

Сильве 37 лет, он выступал за "Реал Сосьедад" с 2020 по 2023 год. До этого он играл за английский "Манчестер Сити" и испанскую "Валенсию", а также на правах аренды представлял испанские "Сельту" и "Эйбар". Он четыре раза становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок Англии, пять раз - Кубок английской лиги, три раза - суперкубок страны. Сильва также дважды становился обладателем Кубка Испании. В составе сборной Испании он выиграл чемпионат мира (2010), два раза становился победителем чемпионатов Европы (2008, 2012). Всего за национальную сборную испанец провел 125 матчей, отметился 35 забитыми мячами и 32 голевыми передачами.