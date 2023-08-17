"Салават Юлаев" выведет из обращения номер Родиона Амирова

Такое предложение высказал капитан уфимской команды Григорий Панин

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. "Салават Юлаев" планирует вывести из обращения 27-й номер Родиона Амирова, церемония состоится на матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 11 сентября. Об этом журналистам сообщил гендиректор уфимского клуба Ринат Баширов.

Амиров скончался 14 августа. У хоккеиста была диагностирована опухоль головного мозга.

"Было предложение, которое высказал [капитан команды] Григорий Панин, о выводе номера 27 из обращения, и оно принимается. Проведем это 11 сентября. Что-то еще потом будем делать в плане чествования", - сказал Баширов.

Гендиректор сообщил, что тело Амирова будет доставлено из Германии, предположительно, в воскресенье. Он также сообщил, что в конце августа пройдет молодежный турнир, который будет носить название "Кубок Родиона Амирова".