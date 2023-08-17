В "Салавате Юлаеве" ожидают непростого решения по делу с допингом в "Толпаре"

В апреле в пробах семи игроков клуба был обнаружен мельдоний

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Окончательное решение по ситуации с допингом в клубе Молодежной хоккейной лиги "Толпар" будет непростым. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор уфимского "Салавата Юлаева", в систему которого входит "Толпар", Ринат Баширов.

"Вчера получил дополнительные запросы от Российского антидопингового агентства (РУСАДА), решения нет. Коллеги принимают нашу сторону, учитывая факт расследования. Наверное, непростое решение предстоит принять", - сказал Баширов.

"Учитывая отсутствие опыта взаимоотношения с РУСАДА, прогнозировать мы не можем", - ответил гендиректор на вопрос о том, когда может быть принято решение по санкциям к "Толпару".

7 апреля пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что в допинг-пробах семи хоккеистов "Толпара" был найден мельдоний.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства с 1 января 2016 года. В первые месяцы 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее агентство опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана.