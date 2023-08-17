17 августа, 10:04
Летние олимпийские виды спорта

Сергей Бубка покинет пост вице-президента World Athletics

Бубка занимал разные посты в организации с 2001 года

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Бывший президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка покинет пост вице-президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом сообщила пресс-служба организации.

На 54-м конгрессе World Athletics в четверг вице-президентами организации были избраны представительница Чили Химена Рестрепо, испанец Рауль Чападо, представитель Индии Адиль Сумаривалла и кениец Джексон Тувей. Украинец не выдвигал свою кандидатуру на прошедших выборах.

Ранее на пост президента World Athletics был во второй раз переизбран британец Себастьян Коу, возглавивший организацию в 2015 году.

Бубке 59 лет, он занимал разные посты в организации с 2001 года. С 2005 по 2022 год он был президентом НОК Украины. В настоящее время украинец является членом Международного олимпийского комитета. Бубка является победителем соревнований по прыжкам с шестом Олимпиады в Сеуле 1988 года. Также на его счету шесть золотых медалей чемпионатов мира на открытом воздухе и четыре победы на мировых первенствах в помещении. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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