Смагин назвал здравым решение FIDE запретить трансгендерам играть в женских турнирах

Вице-президент Федерации шахмат России отметил, что сложно судить, смогли бы такие спортсмены добиться серьезных успехов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Международная шахматная федерация (FIDE) приняла здравое решение не допускать трансгендеров до участия в женских турнирах. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

"Видите, и до шахмат добрались эти трансгендерные новости. Это здравое решение международной федерации. У нас в стране таких спортсменов точно нет среди профессионалов, да и не думаю, что на Западе их много, поэтому сложно судить о том, могли бы они чего-то серьезного добиться или нет", - сказал Смагин.

17 августа FIDE запретила сменившим пол игрокам участвовать в женских турнирах, оставив возможность играть в открытых соревнованиях.