Лавров: Россия будет бороться за проведение чемпионата мира по гребному слалому - 2026

Нет сомнений, что канал в Богородском будет принимать соревнования самого высокого уровня, отметил министр иностранных дел РФ

БОГОРОДСКОЕ /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Россия будет бороться, чтобы право на проведение в Богородском Чемпионата мира по гребному слалому в 2026 году было реализовано. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел, председатель попечительского совета Федерации гребного слалома России Сергей Лавров на открытии канала для гребного слалома.

"Могу сказать, что в рамках соответствующих процедур Богородское получило право на проведение Чемпионата мира по гребному слалому в 2026 году. По понятным геополитическим искусственным причинам сейчас в этом вопросе взята пауза, но я убежден, что мы будем бороться за то, чтобы справедливость восторжествовала, и это решение реализовалось. И в любом случае нет сомнений, что канал в Богородском будет принимать соревнования самого высокого уровня", - сказал он.

"В наших планах продолжение реализации соответствующих проектов [для развития гребного слалома], в частности - в Башкортостане. На этот счет уже есть решение правительства Российской Федерации", - добавил глава МИД РФ.