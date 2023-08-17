17 августа, 10:28
Футбол в России

Бальбуэна считает, что Захарян сможет успешно играть за "Реал Сосьедад" в еврокубках

У Арсена Захаряна есть все, чтобы расти, отметил защитник "Динамо"

ТАСС, 17 августа.  Российский футболист Арсен Захарян сможет добиться прогресса в испанском клубе "Реал Сосьедад" и успешно выступать в еврокубках. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал защитник московского клуба "Динамо" Фабиан Бульбуэна.

"У Захаряна есть все, чтобы расти и быть успешным в еврокубках. Желаем ему всего наилучшего. Он наш друг! Будем следить за ним на расстоянии. Мы все рады за Захаряна", - сказал Бальбуэна.

В воскресенье в пресс-службе "Реал Сосьедад" сообщили ТАСС, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению. Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров в тот же день заявил, что игрок должен вылететь в Испанию для прохождения медосмотра. В среду в пресс-службе "Динамо" сообщили ТАСС, что Захарян вернулся к тренировкам с командой.

Захаряну 20 лет, он дебютировал в основной команде "Динамо" в 2020 году. Всего в составе бело-голубых он провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.

"Реал Сосьедад" занял четвертое место в минувшем сезоне чемпионата Испании и сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. 

Теги:
Российский футбол
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