Общий размер выплат биатлонистам за участие в соревнованиях составит около 70 млн рублей

В сезоне-2022/23 67 спортсменов заняли призовые места на российских стартах, отметил глава Союза биатлонистов России

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Порядка 70 млн рублей будет выплачено спортсменам за участие в российских соревнованиях. Об этом журналистам рассказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

"Сумму призовых планируем оставить в прежнем размере, по аналогии с прошлым сезоном. В том году 67 спортсменов заехали в призы, а что касается юниоров, то 111 спортсменов получили выплаты от СБР, - сказал Майгуров. - Общий размер выплат составил около 70 млн рублей, призовые выплачивались за каждый старт. Эту историю планируем продолжить в этом году".

"Наша сумма призовых меньше, чем на международных соревнованиях, но, с другой стороны, большинство спортсменов заработали призовых гораздо больше, чем когда-либо в международном сезоне", - добавил он.

В предстоящем сезоне планируется, в частности, проведение четырех этапов Кубка содружества: в Сочи, Уфе, Мурманске и белорусских Раубичах.