Майгуров оценил перспективы возвращения российских биатлонистов на международную арену

Президент Союза биатлонистов России считает, что положительного решения в ближайшее время ждать не стоит

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) не видит оснований для возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Об этом на пресс-конференции заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

Российские и белорусские биатлонисты были отстранены от соревнований IBU весной 2022 года после начала спецоперации на Украине, позже было приостановлено членство национальных федераций обеих стран.

"Что касается нашего возвращения, то пока IBU не видит оснований для этого. Наш вид спорта будет одним из последних, кого вернут, - сказал Майгуров. - Нас одними из первых отстранили, поэтому поздно вернут. Оптимизма мы не теряем".

"Честно говоря, я не сильно задумываюсь об Олимпиаде, но я ставлю тренерам и спортсменам задачу готовиться на 100-200 процентов, чтобы в любой момент быть готовыми вернуться. К сожалению, данное решение от нас не зависит, но нам надо быть всегда готовыми", - добавил он.