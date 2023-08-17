Майгуров считает, что никто из российских биатлонистов не перейдет в другие сборные

Глава Союза биатлонистов России полагает, что у слабых сборных недостаточно средств для того, чтобы в полном объеме обеспечить подготовку в случае перехода российского спортсмена

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российские биатлонисты не будут менять спортивное гражданство. Такое мнение на пресс-конференции высказал президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

"У нас информации о смене гражданства спортсменами нет, запросов нам не поступало, - сказал Майгуров. - Какая-то сильная федерация точно не пригласит, сильные федерации - это европейские и североамериканские. У слабых недостаточно средств для того, чтобы в полном объеме обеспечить подготовку. Мы следим за спортсменами, которые тренируются в Румынии, они всегда могут получить от нас консультативную поддержку. Думаю, каких-то переходов у нас не будет".

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать россиян и белорусов к участию в международных турнирах в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Международный союз биатлонистов после публикации рекомендаций МОК заявил, что пока не собирается рассматривать вариант возвращения российских и белорусских спортсменов на свои соревнования даже на предложенных условиях.