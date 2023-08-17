Свищев призвал запретить во всем мире допуск трансгендеров к спортивным соревнованиям

Ранее Международная шахматная федерация запретила сменившим пол игрокам участвовать в женских турнирах

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Международные спортивные организации не должны допускать трансгендеров до соревнований. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Абсолютно правильное решение Международной шахматной федерации, - сказал Свищев. - Другим международным спортивным организациям стоит поступить так же. Нет ни единого повода для того, чтобы трансгендеры соревновались с другими спортсменами на общих основаниях. Помимо возможного преимущества, есть еще и множество морально-этических аспектов, которые для обычного спортсмена могут стать непреодолимыми. К тому же мы слышим различные новости о выступлениях на общих основаниях трансгендеров, которые даже пол не до конца поменяли".

"Считаю это неприемлемым и настоятельно рекомендую всем международным федерациям не допускать трансгендеров до соревнований на общих правилах. Для таких спортсменов должны быть отдельные турниры", - добавил Свищев.

17 августа Международная шахматная федерация запретила сменившим пол игрокам участвовать в женских турнирах, оставив возможность играть в открытых соревнованиях.