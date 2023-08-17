В Минспорте назвали новый комплекс для гребного слалома в Богородском уникальным объектом

Азат Кадыров отметил, что объект соответствует всем международным требованиям

БОГОРОДСКОЕ /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Новый спортивный комплекс для гребного слалома в поселке Богородское Московской области может принимать соревнования любого уровня, для этого нужно только увеличить вместимость трибун. Об этом заявил первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров.

В четверг в Богородском открыли спортивный комплекс для гребного слалома. В церемонии, кроме Кадырова, приняли участие министр иностранных дел РФ, председатель попечительского совета Федерации гребного слалома России Сергей Лавров, председатель правления - генеральный директор "Русгидро" Виктор Хмарин, президент Федерации гребного слалома России Сергей Папуш и другие.

"Это уникальный объект, абсолютно соответствует всем международным требованиям, потому что в его проектировании и в работе принимали участие в том числе и международные эксперты, международные специалисты, поэтому объект может принять соревнования любого уровня, вплоть до Олимпийских игр, - сказал Кадыров. - Единственное, что нужно будет для Олимпийских игр сделать - трибуны повместительнее. Благо, территория огромная и благоустроенная, позволяет и отдыхать жителям поселка Московской области, здесь прекрасные условия созданы, можно нарастить трибуны при необходимости. Объект очень современный, сложнейшее гидротехническое сооружение, которое компания "Русгидро" фактически за свои средства построила и дарит в дар государству для обеспечения тренировок спортсменов, проведения соревнования для развития физкультуры и спорта. Уверен, что на объект будут приходить и жители, желающих посплавляться в горных реках много, а тут шикарные условия, техника работает".

"Вообще без проблем здесь могут проводиться чемпионаты мира и Европы, любое соревнование здесь можно провести", - добавил Кадыров.

Комплекс построен энергетической компанией "Русгидро". Он вмещает соревновательный канал протяженностью 340 метров, 126-метровый тренировочный канал со стартовыми бассейнами и финишным водоемом площадью более 55 тыс. квадратных метров. При строительстве объекта проводились консультации с экспертами, которые возводили каналы для гребного слалома специально к Олимпиадам. В России подобному сооружению нет аналогов, в мире таких насчитывается не более десятка.