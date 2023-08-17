Свищев предложил дополнительно поощрять российских спортсменов за рекорды мира и Европы

Показатели российских спортсменов за прошедший год во многих видах спорта превосходят мировые достижения атлетов из других стран, подчеркнул депутат

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российских спортсменов можно дополнительно поощрять за достижение рекордов Европы и мира. Об этом ТАСС в четверг заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

В среду президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством отметил, что материальная помощь российским спортсменам должна быть сопоставима по размеру с выплатами участникам Олимпийских игр и чемпионатов мира.

"Поддержка спортсменов и тренеров должна иметь приоритетное значение, - отметил Свищев. - Мы работаем по этим направлениям в комитете, созданы рабочие группы, рассматривающие в том числе и этот вопрос. Основная поддержка российских спортсменов - возможность соревноваться с сильнейшими мировыми спортсменами. Тут не должно быть провала, несмотря на политизированную ситуацию с допуском россиян к международным стартам".

"Российские спортсмены уже получают выплаты, достигая определенных результатов на всероссийской спартакиаде. А в следующем году пройдут Всемирные игры дружбы, организаторы которых отмечают высокий уровень призовых. Но государство должно и будет поддерживать спортсменов, добивающихся высоких результатов. Показатели российских спортсменов за прошедший год во многих видах спорта превосходят мировые достижения атлетов из других стран, можно также подумать о дополнительном поощрении наших спортсменов, устанавливающих мировые рекорды в своих дисциплинах", - добавил парламентарий.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.