В Минспорте намерены следить за ситуацией вокруг хоккейного вратаря Федотова

За последнее время Международная федерация хоккея принимала много непонятных решений, заявил Азат Кадыров

БОГОРОДСКОЕ /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Министерство спорта России намерено следить за ситуацией вокруг вратаря хоккейного клуба ЦСКА Ивана Федотова. Об этом ТАСС рассказал первый заместитель министра спорта Азат Кадыров.

"Может ли ситуация с Иваном Федотовым повлиять на отношения России с Международной федерацией хоккея и Национальной хоккейной лигой? За последнее время IIHF, к сожалению, напринимала очень много непонятных решений, которые они сами не могут объяснить, - сказал Кадыров. - Решения принимают, а на основании чего и почему такое решение выносят, никаких внятных объяснений никому получить не удается, как Федерации хоккея России, так и другим заинтересованным участникам процесса. То, что касается взаимоотношений, мы стремимся со всеми сохранять рабочие отношения. Там, где мы получаем какие-то непонятные решения, мы работаем в формате официальных запросов с тем, чтобы они попытались каким-то образом объяснить свои решения, которые они принимают. Мы не идем по пути конфликта, но, к сожалению, наши международные партнеры сами придумывают такие точки, как ситуация с Иваном Федотовым, для формирования конфликтов".

"Поэтому посмотрим, как сейчас будет развиваться ситуация, потому что Федерация хоккея России, ЦСКА тоже занимаются соответствующим образом по этой теме. Уверен, что разум вернется и будут приниматься правильные решения", - добавил Кадыров.

В понедельник Международная федерация хоккея (IIHF) признала действительным контракт Федотова с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" на сезон-2023/24. В связи с нарушением правил Международной федерации хоккея на ЦСКА наложен годичный запрет на международные трансферы. Федотов дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.

Федотову 26 лет, он перешел в армейский клуб в 2021 году из челябинского "Трактора", в составе ЦСКА он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2021/22. Ранее голкипер выступал за уфимский "Салават Юлаев" и нижнекамский "Нефтехимик". В 2022 году в составе сборной России Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр.