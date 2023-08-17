Американский хоккеист "Спартака" Принс рассказал, что учит русский язык

Нападающий отметил, что рад быть частью "Спартака"

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Американский нападающий хоккейного клуба "Спартак" Шейн Принс учит русский язык для скорейшей адаптации к жизни в России. Об этом он рассказал ТАСС.

Помимо американского, Принс имеет белорусское гражданство и выступал на чемпионате мира 2021 года и в квалификации Олимпийских игр. В Континентальной хоккейной лиге нападающий выступает с 2018 года, ранее он играл за "Сибирь" и екатеринбургский "Автомобилист".

"Я стараюсь учить русский язык понемногу каждый сезон. Согласен, что учитель мне нужен", - сказал Принс.

В межсезонье в составе "Спартака" сменился тренерский штаб: главным тренером стал Алексей Жамнов, одним из его помощников - Алексей Ковалев.

"Эти люди были успешными игроками с незабываемой карьерой. Они учат нас разным деталям, чтобы мы пытались быть лучше. В своей карьере я всегда пытаюсь чему-то учиться и быть лучше во многих вещах, и они обращают наше внимание на детали, учат нас. Тот же Ковалев занимается с нами игрой в большинстве, и есть вещи, которые мы ищем", - подчеркнул Принс.

"В "Спартаке" все нравится"

В минувшем сезоне "Спартак" не сумел попасть в плей-офф, в межсезонье клуб провел масштабную селекцию.

"Менеджмент провел отличную работу, получив ряд хороших игроков. У нас отличная "химия" и есть все для того, чтобы стать в этом сезоне отличной командой. Считаю, что у нас хороший баланс между обороной и защитой, плюс хорошие вратари. И я рад быть частью этой команды", - ответил Принс на вопрос об изменениях в "Спартаке".

Контракт хоккеиста истечет в следующем году. По словам Принса, он не думает пока о будущем.

"Я сконцентрирован на этом сезоне. Предыдущий оставил одно разочарование, и сейчас у нас хорошие возможности с нынешней командой. Я люблю болельщиков "Спартака", мне нравится эта организация, игроки, тренеры, менеджмент", - подчеркнул он.