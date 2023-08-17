Майгуров: в России единицы биатлонистов соответствуют международному уровню стрельбы

Средним показателям стрельбы соответствуют пять человек, отметил президент Союза биатлонистов России

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Единицы российских биатлонистов соответствуют по скорости и точности стрельбы уровню спортсменов, выступающих на международных соревнованиях. Такое мнение журналистам высказал президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

"Честно, не слежу за летней подготовкой иностранцев. Мы владеем статистикой по скорости, точности стрельбы, по скорости передвижения, мы ориентируем наших ребят на эти показатели. Нам есть к чему стремиться, у нас единицы, кто соответствует средним показателям стрельбы, около пяти человек", - сказал Майгуров.

Российские и белорусские биатлонисты были отстранены от соревнований Международным союзом биатлонистов весной 2022 года после начала спецоперации на Украине, позже было приостановлено членство национальных федераций обеих стран.