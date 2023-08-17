Свищев считает, что в заявлении Коу о неучастии россиян в Олимпиаде не хватает аргументов

Позиция президента World Athletics непонятна и нелогична, подчеркнул депутат

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу не подкрепил должными аргументами свое заявление о возможном неучастии российских легкоатлетов в Олимпиаде в Париже. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Коу в четверг заявил, что не видит шансов на участие россиян в Играх.

"Международная федерация высказала свою политизированную позицию по этому вопросу, - сказал Свищев. - Вместо того, чтобы развивать спорт, отстаивать интересы спортсменов, а Коу, замечу, сам в прошлом спортсмен, президент World Athletics пренебрегает даже рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), в которых говорилось о допуске спортсменов в нейтральном статусе. Его позиция непонятна, нелогична, и мне интересно, как он ее аргументирует. И первое, что бы я сделал на месте руководства Всероссийской федерации легкой атлетики, - запросил бы пояснения у Коу по этому вопросу".

"Раньше он (Коу - прим. ТАСС) рассказывал, что Россия должна выполнить финансовые условия, решить все вопросы по борьбе с допингом. Сейчас причина даже не указывается. Думаю, что он все-таки чего-то не договаривает, значит, остались какие-то разногласия, которые он не хочет озвучивать? В целом ничего удивительного и необычного. Конечно, нам хотелось бы побороться на Олимпиаде в легкой атлетике, это больший процент всех олимпийских медалей, и шансы у нас хорошие. Мы знаем имена каждого из наших спортсменов, кто способен на это. Время еще есть, надо бороться за право участия наших легкоатлетов в Играх", - подчеркнул Свищев.