17 августа, 12:42
Бокс

Федерация бокса России разбирается в ситуации с избиением подростка в Подмосковье

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело о хулиганстве

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Федерация бокса России выясняет обстоятельства избиения подростка возле одного из жилых домов в подмосковных Котельниках. Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

"Федерация бокса России разбирается в ситуации с избиением ребенка якобы тренером по боксу. Выясняются обстоятельства произошедшего", - сказала Кириенко. По информации ТАСС, упомянутый в новости человек не является сертифицированным тренером.

17 августа стало известно об избиении мужчиной 1966 года рождения подростка в микрорайоне Силикат. По информации телеграм-канала Mash, им оказался тренер по боксу.

Ранее в пресс-службе ГСУ СК по Московской области сообщили ТАСС, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), принимаются меры к установлению местонахождения и задержанию мужчины, планируются допросы очевидцев и потерпевшей стороны. 

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Бокс
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