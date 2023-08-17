Месси, Де Брюйне и Холанда номинировали на приз лучшему игроку сезона по версии УЕФА

На приз лучшему тренеру претендуют Хосеп Гвардиола, Симоне Индзаги и Лучано Спаллетти

ТАСС, 17 августа. Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси, бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне и его одноклубник норвежский форвард Эрлинг Холанд попали в список претендентов на награду лучшему игроку сезона-2022/23 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщила пресс-служба организации.

В прошедшем сезоне Месси играл за "Пари-Сен-Жермен", с которым стал чемпионом Франции и выиграл суперкубок страны. В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в Катаре и был признан самым ценным игроком турнира. Де Брюйне и Холанд вместе с "Манчестер Сити" выиграли чемпионат и Кубок Англии, а также победили в Лиге чемпионов. Оба игрока вошли в символическую сборную турнира по версии УЕФА.

На награду лучшему тренеру сезона-2022/23 организация номинировала наставника "Манчестер Сити" испанца Хосепа Гвардиолу, главного тренера миланского "Интера" итальянца Симоне Индзаги, а также его соотечественника Лучано Спаллетти, в прошлом сезоне возглавлявшего "Наполи". С 2009 по 2014 год Спаллетти был тренером петербургского "Зенита".

Действующими обладателями наград являются французский нападающий Карим Бензема и итальянский тренер Карло Анчелотти, выигравшие в сезоне-2021/22 Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании с мадридским "Реалом".

Победители будут определены голосованием главных тренеров и журналистов. Их имена будут оглашены на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24. Мероприятие пройдет 31 августа.