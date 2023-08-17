17 августа, 12:54,
обновлено 17 августа, 13:13
Летние олимпийские виды спорта

Путин наградил главу Олимпийского комитета России Позднякова орденом Александра Невского

Сергей Бобылев/ ТАСС
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Станислав Поздняков удостоен награды за вклад в развитие физической культуры и спорта и многолетнюю работу

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова орденом Александра Невского. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поздняков удостоен награды за вклад в развитие физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.

Орденом Почета награжден министр физической культуры и спорта Кемеровской области, член исполкома Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус.

Позднякову 49 лет, он занимает пост главы ОКР с 2018 года. С 2016 по 2022 год он был президентом Европейской конфедерации фехтования. Поздняков является четырехкратным олимпийским чемпионом и десятикратным чемпионом мира по фехтованию на саблях. 

Теги:
Поздняков, Станислав АлексеевичЛетние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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