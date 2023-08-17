Колобков заявил, что не питал надежд в отношении допуска российских легкоатлетов на Игры

Ранее глава World Athletics сообщил, что не видит шансов на участие россиян в в Олимпийских играх

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Заявление президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяна Коу о возможном неучастии российских легкоатлетов в Олимпиаде в Париже не удивило бывшего министра спорта России Павла Колобкова. Об этом Колобков заявил в четверг ТАСС.

Коу ранее сообщил, что не видит шансов на участие россиян в Играх.

"С Коу у меня была долгая история взаимоотношений, из которой я сделал вывод, что человек он несамостоятельный, и все договоренности, которые у нас с ним были, со стороны World Athletics никогда не выполнялись, - рассказал Колобков. - Всероссийская федерация легкой атлетики давным-давно все свои обязательства перед этой организацией выполнила, но возвращение наших спортсменов на международную арену раз за разом откладывалось под различными необоснованными предлогами. Очевидно, что World Athletics при этом руководствовалось необъективными обстоятельствами и надуманными требованиями".

"Представители World Athletics, работавшие у нас в стране, заявляли, что мы выполнили все требования. Назревает вопрос - зачем вообще все это было? Мы всегда выстраивали партнерские отношения, но никакой ответной реакции с той стороны не увидели. Поэтому никаких надежд на положительные для России движения от World Athletics я и не питал. Давно уже пора было сделать вывод, что они нам ни партнеры, ни друзья", - подчеркнул Колобков.