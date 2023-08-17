17 августа, 13:05
Кубок мира по шахматам

Смагин считает, что Горячкина заслуженно вышла в финал Кубка мира по шахматам

В полуфинале россиянка обыграла китаянку Тань Чжунъи

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Россиянка Александра Горячкина отлично играет на Кубке мира по шахматам и абсолютно заслуженно вышла в финал турнира. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

В полуфинале Горячкина обыграла китаянку Тань Чжунъи. В финале она сыграет против победительницы матча между украинкой Анной Музычук и представительницей Болгарии Нюргул Салимовой.

"Игру спортсмена, вышедшего в финал такого турнира, можно оценивать только на "отлично". После драматичного матча в четвертьфинале, полуфинал прошел полностью под контролем Александры. Во второй партии пришлось поволноваться, потому что соперница владела инициативой, но все это было в рамках ничейных тенденций. Абсолютно заслуженный выход в финал", - сказал Смагин.

Финальный матч женского турнира начнется 19 августа. 

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Кубок мира по шахматам
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