Смагин считает, что Горячкина заслуженно вышла в финал Кубка мира по шахматам

В полуфинале россиянка обыграла китаянку Тань Чжунъи

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Россиянка Александра Горячкина отлично играет на Кубке мира по шахматам и абсолютно заслуженно вышла в финал турнира. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

В полуфинале Горячкина обыграла китаянку Тань Чжунъи. В финале она сыграет против победительницы матча между украинкой Анной Музычук и представительницей Болгарии Нюргул Салимовой.

"Игру спортсмена, вышедшего в финал такого турнира, можно оценивать только на "отлично". После драматичного матча в четвертьфинале, полуфинал прошел полностью под контролем Александры. Во второй партии пришлось поволноваться, потому что соперница владела инициативой, но все это было в рамках ничейных тенденций. Абсолютно заслуженный выход в финал", - сказал Смагин.

Финальный матч женского турнира начнется 19 августа.