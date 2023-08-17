Журова напомнила Коу о том, как он выиграл золото Игр-80 под флагом олимпийского движения

Себастьян Коу в четверг заявил, что не видит шансов на участие россиян в Играх в Париже

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) британец Себастьян Коу демонстрирует короткую память, поскольку сам когда-то выиграл Олимпиаду-1980 в Москве под флагом олимпийского движения, а сейчас стал политиком, который не дает спортсменам выступать на Играх. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

"Коу высказал свое мнение. Это не коллегиально определенное и озвученное официально решение, это - мнение русофоба, - сказала Журова. - Но я напомню, что именно этот русофоб выиграл медаль на Олимпиаде-1980. Разве не он когда-то удивительным образом пошел против своей системы? Разве не его когда-то Маргарет Тэтчер осудила за это как премьер-министр? Он все это пережил, но у англичан, судя по всему, очень короткая память".

Коу в четверг заявил, что не видит шансов на участие россиян в Играх в Париже. В 1980 году на Олимпиаде в Москве из-за бойкота соревнований Великобританией он выступал в качестве нейтрального атлета под флагом олимпийского движения.

Журова отметила, что теперь Коу сам стал таким же политиком, который хочет запретить спортсменам выступать. "Мы же его встречали с распростертыми объятиями, создали ему все условия, чтобы он мог выиграть олимпийскую медаль в конкурентной борьбе. Все происходящее сегодня лишний раз доказывает, что не надо питать иллюзий насчет Запада. Мы к ним с душой, а они к нам спиной", - сказала Журова.

"Мы же понимаем, что World Athletics - это одна из федераций, в которой разыгрывается наибольшее количество медалей на Олимпиаде, и, если вдруг на Игры допустят российских и белорусских атлетов, у нас там будет самое большое представительство. А значит нас надо будет допускать и до отборочных соревнований, что в легкой атлетике еще возможно, в отличие от игровых видов спорта. Видно, там были даны определенные указания на этот счет - держать нас в "тонусе" до последнего", - считает Журова.